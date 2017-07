Schüsse in Jerusalem: Polizisten schwer verletzt

Drei Beamte seien bei dem Angriff in der Altstadt getroffen worden, zwei davon hätten schwere Schusswunden erlitten, hieß es. Die Attentäter konnten vorerst entkommen, wurden aber kurze Zeit später am Tempelberg von der Polizei getötet. Die Identität der Angreifer war zunächst nicht bekannt.

Foto: AFP

Einer der getöteten Angreifer Foto: AFP

Die Polizei riegelte die Altstadt vollständig ab. Die Freitagsgebete am Tempelberg wurden nach den blutigen Ereignissen abgesagt.





Polizisten in der Jerusalemer Altstadt Foto: AFP

Es war der erste schwere Angriff mit Schusswaffen in der Jerusalemer Altstadt seit Jahren. Die Altstadt befindet sich in Ostjerusalem, das von Israel während des Sechstagekriegs 1967 besetzt und später annektiert wurde. Der Status von Ostjerusalem zählt zu den zentralen Streitpunkten im Nahostkonflikt. Am Tempelberg gibt es immer wieder gewaltsame Zusammenstöße zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften.

Tempelberg: Heiligtum für Juden und Muslime

Der Tempelberg gilt Juden und Muslimen gleichermaßen als bedeutendes Heiligtum. Nach islamischer Überlieferung ritt der Prophet Mohammed von dort aus mit seinem Pferd in den Himmel. An dieser Stelle steht heute der Felsendom, mit dessen Bau im Jahr 687 begonnen wurde. Die goldene Kuppel ist ein bekanntes Wahrzeichen Jerusalems. Zusammen mit der benachbarten al- Aqsa- Moschee ist der Felsendom das drittwichtigste islamische Heiligtum.

Der Felsendom am Tempelberg in Jerusalem Foto: AFP

Für die Juden ist der Ort ebenfalls von höchster Bedeutung. Dort sollen zwei jüdische Tempel gestanden haben. Die Klagemauer am Fuß des Tempelbergs ist der Überrest der ehemaligen westlichen Stützmauer des zweiten Tempels. Er wurde in der Zeit von König Herodes (73 bis 4 vor Christus) erbaut und von den Römern im Jahr 70 zerstört.