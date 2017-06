Schon 34 leicht entflammbare Hochhäuser entdeckt

Eineinhalb Wochen nach der Feuerkatastrophe im Grenfell Tower sind bereits an 34 Hochhäusern in Großbritannien leicht entflammbare Außenfassaden entdeckt worden. Betroffen seien auch Städte wie Manchester und Portsmouth, teilte die britische Regierung mit. Von insgesamt 13 Gebäuden soll die Fassadenverkleidung sofort entfernt werden. Erst in der Nacht auf Samstag waren Tausende von Menschen aus mehreren Gebäuden im Norden Londons nach einer Inspektion wegen Brandgefahr in Sicherheit gebracht worden.