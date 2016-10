Schnellster Aufzug der Welt fährt jetzt in China

Der Shanghai Tower ist mit 632 Metern zwar nur das zweithöchste Gebäude der Welt, doch seine drei Express- Aufzüge sind unübertroffen schnell: Mit unglaublichen 20,5 Metern pro Sekunde geht's in den Mitsubishi- Lifts zur höchstgelegenen Aussichtsplattform der Welt, berichtet CNN.

Nur knapp dahinter liegt ebenfalls ein Lift in China: Im mit 530 Metern höchsten Gebäude der südlichen Stadt Guangzhou, dem CTF Finance Centre, ist seit dem Sommer ein Hitachi- Aufzug tätig. Vom Erdgeschoß in den 95. Stock geht's hier in ebenfalls beachtlichen 45 Sekunden - das sind 20 Meter pro Sekunde.

Foto: CNN.com/Alexandre Pavé

Auf Platz drei liegt ebenfalls ein Finanzbau, und zwar Taipeh 101 in Taiwan - mit 508 Metern bis 2007 der höchste Wolkenkratzer der Welt. Hier geht's allerdings "nur" noch mit 16,8 Metern pro Sekunde aufwärts. Platz vier hält der Aufzug im One World Trade Center in New York mit 10,2 Metern pro Sekunde. Den fünften Platz nimmt der Burj Khalifa in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten ein: Mit 830 Metern ist es das höchste Bauwerk der Welt, in die Höhe geht es mit zehn Metern pro Sekunde.

Alte Liftkabel zu kurz für neues Mega- Bauwerk

Den Titel als höchstes Gebäude muss der Burj Khalifa 2019 allerdings abtreten - dann ragt im Norden von Dschidda in Saudi- Arabien der Jeddah Tower einen Kilometer in die Höhe. Das bringt ein im wahrsten Sinn gewaltiges Problem mit sich: Bisher konnten Liftkabel maximal 500 Meter lang sein. Dank eines neuen Kohlefaserkabels des finnischen Aufzugbauers Kone soll nun aber ein Kilometer möglich sein.

Der Shanghai Tower in China hat den schnellsten Aufzug der Welt. Foto: thinkstockphotos.de

Der neue Lift soll in jedem Fall über zehn Meter pro Sekunde fahren. Das höchste bewohnbare Stockwerk sei damit in 52 Sekunden erreicht, verspricht Kone. Damit ist allerdings die maximale Geschwindigkeit noch nicht ausgereizt, möglicherweise könnte in Zukunft der Hitachi- Aufzug, der derzeit auf Platz zwei liegt, überholt werden.

Druckunterschied beschränkt Rekordjagd

Wer sich bei all den Rekorden fragt, wie viel schneller Aufzüge in Zukunft noch werden könnten, für den hat Kone eine Antwort: Bei 24 Metern pro Sekunde sei vermutlich Schluss. Das liegt allerdings nicht an technischen Beschränkungen, sondern am Luftdruck. Wäre ein Lift noch schneller unterwegs, könne sich der Körper dem Druck auf dem höchsten Stockwerk nicht anpassen.