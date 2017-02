Schlag gegen gefährliche IS- Terrorzelle in Hessen

Die Polizeioperationen in Moscheen, Wohnungen und Firmenräumen begannen um 4 Uhr Früh. Den Beschuldigten wird laut der zuständigen Oberstaatsanwaltschaft in Frankfurt vorgeworfen, ein Terrornetzwerk unterhalten und Anschläge in Deutschland geplant zu haben. Es habe aber noch kein konkretes Anschlagsziel gegeben.

Foto: thinkstockphotos.de, APA/dpa/Franziska Kraufmann

Festgenommener verübte Terrorakte in Tunesien

Der Hauptverdächtige soll als Anwerber und Schlepper für die Terrororganisation Islamischer Staat agiert haben. Wie die Polizei mitteilte, ließ sich der 36- Jährige in Frankfurt widerstandslos festnehmen. Der Tunesier wurde von den Behörden seines Heimatlandes wegen Beteiligung am Anschlag auf das Bardo- Museum mit 21 Toten im März 2015 gesucht. Gegen den Mann wird in Tunesien "wegen der mutmaßlichen Beteiligung an der Planung und Umsetzung" des Angriffs ermittelt. Auch im Zusammenhang mit einem Angriff auf die Grenzstadt Ben Guerdane im März 2016, bei dem 13 Sicherheitskräfte und sieben Zivilisten getötet wurden, wird der Mann gesucht.

Polizisten vor einer Moschee in Hessen Foto: APA/dpa/Boris Roessler

Terrorverdächtige in Berlin verhaftet

Erst am Dienstag waren drei Terrorverdächtige in Berlin verhaftet worden . Auch in diesem Fall bestand laut deutschen Medienberichten die Gefahr einer staatsgefährdenden Tat. Auch die "Fussilet"- Moschee in Berlin- Moabit wurde durchsucht, wo die Männer verkehrt haben sollen. Der Berliner Weihnachtsmarkt- Attentäter Anis Amri war in diesem Moschee- Verein ein- und ausgegangen.

Islamisten wollten in Österreich Gottesstaat errichten

Auch in Österreich ist den Ermittlern in jüngster Zeit ein großer Schlag gegen die Islamistenszene gelungen. Im Zuge von mehreren Anti- Terror- Razzien in Wien und Graz wurden vor rund einer Woche 14 Verdächtige verhaftet. Gegen die Festgenommenen wird nicht nur wegen des Verdachts der terroristischen Vereinigung ermittelt, sondern auch wegen staatsfeindlicher Verbindung. Sie hatten offenbar den Plan, in Österreich einen Gottesstaat zu errichten.