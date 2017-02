Schlag gegen gefährliche IS- Terrorzelle in Hessen

Laut bild.de begannen die Polizeioperationen in Moscheen, Wohnungen und Firmenräumen um 4 Uhr Früh. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, ein Terrornetzwerk unterhalten und Anschläge in Deutschland geplant zu haben. Der Hauptverdächtige soll als Anwerber und Schlepper für die Terrororganisation Islamischer Staat agiert haben. Es habe kein konkretes Anschlagsziel gegeben, erklärte die Polizei.

Polizisten vor einer Moschee in Hessen Foto: APA/dpa/Boris Roessler

Terrorverdächtige in Berlin verhaftet

Erst am Dienstag waren drei Terrorverdächtige in Berlin verhaftet worden . Auch in diesem Fall bestand laut deutschen Medienberichten die Gefahr einer staatsgefährdenden Tat. Auch die "Fussilet"- Moschee in Berlin- Moabit durchsucht, wo die Männer verkehrt haben sollen. Der Berliner Weihnachtsmarkt- Attentäter Anis Amri war in diesem Moschee- Verein ein- und ausgegangen.