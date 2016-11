Schiffe kollidiert: Frachter drohte zu sinken

Ein Frachtschiff ist vor der Küste Südenglands mit einem Lastkahn zusammengestoßen und droht zu sinken. Retter der Küstenwache und Seenotrettung brachten einen Teil der Besatzung in Sicherheit, wie der Sender BBC am Sonntag berichtete. Mittlerweile konnte die restliche Mannschaft die "Saga Sky" wieder in tieferes Wasser manövrieren.