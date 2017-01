Schießerei: Fahndung in Grenzgebiet zu Österreich

Auskünften der Kantonspolizei Appenzell zufolge handelt es sich bei dem Schützen um einen 33- jährigen Mann, die Schüsse fielen demnach um etwa neun Uhr am Vormittag. Der Flüchtige wird von der Polizei als "gefährlich" eingestuft. Hintergründe zu der Tat sind noch nicht bekannt.

Die beiden Polizisten wurden per Helikopter in ein Krankenhaus geflogen. Sie erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Eine Augenzeugin berichtete der Tageszeitung "Blick" : "Ich sah zwei Menschen am Boden liegen. Mehrere Streifenwagen sind vor Ort, die umliegenden Straßen wurden gesperrt."

In der gesamten Region läuft derzeit eine Großfahndung.