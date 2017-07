Schickt uns Italien jetzt 200.000 Migranten?

Unbestätigten Gerüchten zufolge soll die Regierung in Italien aus Protest gegen die schleppende Umverteilung von Flüchtlingen an die Verteilung von temporären Visa an Migranten denken. Damit könnten bis zu 200.000 Asylwerber Italien verlassen und ihre Angehörigen in anderen EU- Ländern erreichen. Offiziell wollte man das nicht bestätigten. Außenminister Angelino Alfano dementierte die Berichte. Das Thema stehe keinesfalls auf der Tagesordnung, sagte er am Mittwoch.