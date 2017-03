Schatzsucher auf der Jagd nach dem Weltkriegs- Gold

M arine-

Foto: Caters News Agency

Bergungsmethode teuer und unsicher

Experten aus Großbritannien haben in den letzten 25 Jahren penibel Daten über die Goldtransporte über den atlantischen Ozean gesammelt und dabei mehrere Stellen eingegrenzt, bei denen eine genauere Untersuchung lohnend sein könnte. In den nächsten Jahren soll so das Gold wieder geborgen werden.

Probleme bereitet dabei, dass die Bergungsmethoden teuer sind und die Aussicht auf Erfolg äußerst unsicher. Ein Schiff, das mit speziellen Robotern für Tauchgänge ausgestattet ist, kostet im Schnitt 120.000 Euro pro Tag. Dadurch rechnet es sich nur, wenn bei der Expedition auch tatsächlich Gold gefunden wird. In einem ersten Schritt soll nun eine Stelle nahe Irland untersucht werden, an der Experten Edelmetall im Wert von 870 Millionen Euro vermuten.

Foto: Caters News Agency

Keine "Schatzjagd" an sensiblen Stellen

Explizit ausgenommen werden von der "Schatzjagd" allerdings Schiffe und Stellen, auf bzw. an denen sich große menschliche Tragödien abgespielt haben. Gold wurde nämlich immer wieder auch auf zivilen Schiffen gelagert, die etwa britische oder europäische Flüchtlinge nach Kanada und in die USA transportierten. Vermuteten die Deutschen wertvolle Fracht, so versenkten sie auch diese Schiffe. Ein Beispiel dafür ist etwa die "City of Benares", bei deren Versenkung am 18. September 1940 248 Menschen, darunter 77 Kinder, ums Leben kamen .