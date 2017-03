Scharfe Sicherheitsvorkehrungen bei Gipfel in Rom

Bewegliche Absperrgitter an den Zufahrtsstraßen zum Petersplatz sowie Polizei- und Militärposten wurden aufgestellt. Ein Koffer, der auf einem Gehsteig unweit des Vatikans vergessen wurde, sorgte für Aufsehen. Die Polizei musste die Straße, auf dem der Koffer entdeckt wurde, sperren. Erst nachdem festgestellt wurde, dass der Koffer keinen Sprengkörper enthielt, konnte die Straße wieder geöffnet werden.

"Unsere Sicherheitskräfte sind rund um die Uhr im Einsatz, doch kein Land kann sich vor der Terrorgefahr sicher fühlen", sagte Innenminister Marco Minniti nach Angaben italienischer Medien. Italiens Regierung habe die besten Anti- Terror- Experten zur Vorbeugung von Anschlägen eingesetzt, versicherte Minniti. Vor allem die Kontrollen rund um Botschaften, Monumente und Basiliken wurden ausgeweitet.

Foto: AP

Papst empfängt 27 EU- Regierungschefs

Papst Franziskus empfängt am Freitag 27 Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union im Vatikan. Anlass ist der 60. Jahrestag der Unterzeichnung der Römischen Verträge, zu dem die Spitzenpolitiker zu einem Sondergipfel am Samstag in Rom zusammenkommen. Die Römischen Verträge legten den Grundstein für die heutige EU. Österreich ist in Rom durch Bundeskanzler Christian Kern vertreten.

Bei der Audienz im Vatikan sind auch EU- Kommissionschef Jean- Claude Juncker, der Präsident des Europaparlaments, Antonio Tajani, und der Präsident des Europäischen Rates, Donald Tusk, dabei. Neben einer Ansprache des argentinischen Papstes wird auch eine von Italiens Regierungschef Paolo Gentiloni und von EU- Parlamentschef Tajani erwartet. Die britische Premierministerin Theresa May wird nach der Brexit- Entscheidung ihres Landes nicht dabei sein.

Warnung vor Zerfall der EU

Franziskus hatte bereits mehrmals vor einem Zerfall der Union gewarnt. Vor allem in der Flüchtlingskrise müssten die Länder besser zusammenarbeiten und mehr Menschlichkeit zeigen, statt in Nationalismus zu verfallen. Auch warnte das Oberhaupt der Katholiken immer wieder vor wiederaufblühendem Populismus in Europa.