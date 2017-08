Saudi- Arabien: Bub tanzt "Macarena" - verhaftet!

Der Vorfall soll sich der Polizei zufolge in der Stadt Dschidda zugetragen haben. In dem 45- sekündigem Video ist zu sehen, wie der Teenager in Shorts und gestreiften T- Shirt die Choreographie des Sommerhits aus dem Jahr 1990 zum Besten gibt. Das Problem daran: Das Lied ist vom Drogenkomitee des Staates verboten worden. Im Song würde man Drogenkonsum befürworten.

Frau mit Minirock in Video verhaftet

Erst im Juli sorgte ein kurzes Video von einer Frau, bekleidet mit einem Minirock, für Aufregung , weil sie bei ihrem Spaziergang durch die Stadt Ushaiger die Bekleidungsvorschriften verletzt habe. Die Frau wurde daraufhin verhaftet. Nach mehrstündigen Befragungen wurde das Model schließlich wieder freigelassen . Anklage wurde nicht erhoben.

