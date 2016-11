Sarkozy scheidet überraschend bei Vorwahl aus

Sarkozy räumte sehr bald seine Niederlage ein und gestand: "Es ist mir nicht gelungen, eine Mehrheit der Wähler zu überzeugen." Er selbst werde bei der zweiten Runde am kommenden Sonntag für seinen früheren Premierminister Fillon stimmen.

Nach Auszählung der Stimmen in gut 90 Prozent der Wahllokale erzielte Fillon rund 44 Prozent. Juppe kam auf gut 28 Prozent, Sarkozy auf mehr als 20 Prozent. Alle drei gehören der Partei Die Republikaner an, die aus der UMP hervorgegangen ist. Die weiteren vier Anwärter, darunter auch ein Christdemokrat, blieben jeweils unter drei Prozent der Stimmen.

Francois Fillon Foto: ASSOCIATED PRESS

Alain Juppe Foto: ASSOCIATED PRESS

Fillon will Bürgern in schweren Zeiten "neue Hoffnung" geben

Fillon sagte in einer ersten Stellungnahme, er wolle Frankreich wieder aufrichten und den Bürgern "neue Hoffnung" geben. Das Land leidet seit Jahren unter einer hohen Arbeitslosigkeit und wirtschaftlicher Stagnation. Der 62- jährige Fillon ist Abgeordneter in der Nationalversammlung und war von 2007 bis 2012 Premierminister unter Sarkozy. Er vertritt einen wirtschaftsliberalen Kurs und will unter anderem das Pensionsalter erhöhen und öffentliche Ausgaben kürzen.

Der zweitplatzierte Juppe gab sich in einer Ansprache kämpferisch: Er werde in der Stichwahl für eine Überraschung sorgen, versprach der Bürgermeister von Bordeaux seinen Anhängern. Der 71- Jährige betonte, er wolle alle Franzosen hinter sich sammeln und "glaubwürdige Reformen" einleiten. Juppe tritt wie auch Fillon für eine Abkehr von der 35- Stunden- Woche ein und will Frankreichs Unternehmen stärken. Er war 1995 bis 1997 Premierminister unter Präsident Jacques Chirac.