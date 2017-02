Salafist wollte deutsche Polizei "in Falle locken"

Der Mann - er ist deutscher Staatsbürger - sitzt seit Mittwoch wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat in Untersuchungshaft, so die Generalstaatsanwaltschaft Celle und die Göttinger Polizei am Donnerstag. Der 26- Jährige sei demnach der salafistischen Szene zuzurechnen.

Bei der Durchsuchung seiner Wohnung in Northeim wurden demnach Gegenstände gefunden, die für den Bau einer "unkonventionellen Sprengvorrichtung" geeignet sind. Dazu zählen chemische Materialien, die zur Herstellung eines Acetonperoxid- Sprengsatzes benötigt werden, sowie die für eine Fernzündung erforderlichen elektronischen Bauteile.