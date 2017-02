Russlands UN- Botschafter stirbt in seinem Büro

Wie Diplomaten in New York berichteten, brach Tschurkin in der Früh während der Arbeit in der russischen UN- Vertretung zusammen und wurde offenbar mit Herzproblemen nach Manhattan in ein Krankenhaus gebracht. Für den 64- Jährigen kam allerdings jede Hilfe zu spät.

Große Erfahrung als Karrierediplomat

Tschurkin war ein Karrierediplomat. Er wurde in Moskau geboren und studierte am renommierten Moskauer Institut für Internationale Beziehungen. Danach arbeitete er im Außenministerium und in den 80er- Jahren in der sowjetischen Botschaft in Washington. Später war Tschurkin unter anderem Botschafter in Belgien und Kanada sowie Gesandter in Jugoslawien. Ab 2006 vertrat er Russland bei den Vereinten Nationen und im UN- Sicherheitsrat, wo das Land einen ständigen Sitz hat.

Bei der UN-Generalversammlung wurde am Montag für Tschurkin eine Schweigeminute abgehalten. Foto: AP

In Tschurkins Amtszeit als Botschafter fielen schwierige Jahre der Spannung im Sicherheitsrat zwischen Russland und den westlichen Staaten, etwa wegen des Georgien- Kriegs 2008, der Krim- Krise 2014 und des Syrien- Konflikts. In Russland wurde der Diplomat immer wieder für seine Auftritte im Sicherheitsrat gelobt. In Reaktion auf seinen Tod berichtete der Sender Rossija24 am Montag, Tschurkin habe seine Gegner immer wieder "in Schockstarre versetzt" und sie "sprachlos" zurückgelassen.

Bestürzung in Russland und international

Das russische Außenministerium sprach Tschurkins Familie sein Beileid aus und würdigte ihn als "herausragenden russischen Diplomaten". Ministeriumssprecherin Maria Sacharowa schrieb auf ihrer Facebookseite, Tschurkin sei eine außergewöhnliche Persönlichkeit gewesen. Kreml- Sprecher Dmitri Peskow erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur Interfax, Präsident Wladimir Putin habe Tschurkins "Professionalität und diplomatisches Talent" wertgeschätzt und seiner Familie und seinen Kollegen sein Beileid übermittelt.

Am UN- Sitz in New York reagierten viele Vertreter traurig und schockiert auf die Nachricht. Mehrere Diplomaten, die ein Routinetreffen abhielten, legten einen Schweigemoment für Tschurkin ein. UN- Sprecher Farhan Haq sprach Tschurkins Angehörigen sein Beileid aus. Der Tod des russischen Diplomaten mache ihn "fassungslos", sagte er. Der französische UN- Botschafter Francois Delattre würdigte Tschurkin als "einen der talentiertesten Diplomaten" und als "außergewöhnlichen Vertreter Russlands" bei der UNO.