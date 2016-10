Russland unterbricht Luftangriffe auf Aleppo

Die syrische Armee werde sich so weit zurückziehen, dass Kämpfer ungehindert den Ostteil von Aleppo durch zwei Korridore verlassen könnten. Für Zivilisten würden sechs Korridore geöffnet. Mit der Initiative soll zudem Militärexperten, die sich an diesem Mittwoch in Genf treffen wollten, mehr Spielraum gegeben werden, sagte Schoigu. Die Feuerpause selbst soll am Donnerstag von 8 bis 16 Uhr Ortszeit gelten.

Schoigu appellierte laut Interfax an jene Staaten, die Einfluss auf die Rebellen in Ost- Aleppo hätten, deren Kommandanten zu überzeugen, die Waffen niederzulegen und die Stadt zu verlassen. In Genf würden Militärexperten am Mittwoch damit beginnen, eine Trennung zwischen Terroristen und der syrischen Opposition vorzunehmen, sagte Schoigu laut dem Sender Rossija 24.

Vor Feuerpause heftige Angriffe

Laut Angaben von Aktivisten hatten russische Kampfjets noch in der Nacht auf Dienstag "intensive Luftangriffe" auf Aleppo geflogen. Die Bombardements hätten vor allem die von Rebellen kontrollierten Viertel im Osten der Stadt getroffen, erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Demnach wurden mindestens fünf Menschen getötet, unter ihnen drei Kinder.