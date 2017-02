Russland übt Erstürmung des deutschen Reichstags

Der Nachbau soll "jungen, militärbegeisterten Menschen" für Trainingseinheiten zur Verfügung stehen, so der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu am Mittwoch in Moskau. Sie sollen dabei lernen, wie man ein Gebäude stürmt, "und zwar nicht an abstrakten Schauplätzen, sondern an konkreten Orten".

Besucher des "Patriot Park" Foto: AFP

Der "Patriot Park" in Russland Foto: Government.ru

Die Nachbildung im Militär- Freizeitpark "Patriot Park" in Kubinka westlich von Moskau werde etwas kleiner ausfallen als das Original in Berlin. Zusätzlich werden weitere Schauplätze des Zweiten Weltkrieges nachgebaut, um die Atmosphäre der Zeit fühlen zu können und sich selbst im "Überlebenskampf zu versuchen", sagte Schoigu. Wann der Reichtags- Nachbau gebaut werde, sagte er nicht.

Bei Militärshows in Russland dürfen schon die Kleinsten schießen. Foto: AP

Foto: AP

Putin bei der Eröffnung des "Patriot Park" Foto: Government.ru

1945 von der Roten Armee erobert

Im Mai 1945 eroberte die Rote Armee das Gebäude im Berliner Zentrum. Sowjetische Soldaten hinterließen ihre Namen und Botschaften in den Mauern - Spuren, die zum Teil noch erhalten sind.

Russia Today vermeldete die Planung des Reichstagsmodells übrigens unter Verwendung eines historischen Fotos des brennenden Reichstags. Heute ist das Gebäude der Sitz des Deutschen Bundestages.