Russland setzte schwere Bomber gegen IS ein

Die Tupolew- 95MS- Langstreckenbomber seien in Russland gestartet und in der Luft betankt worden. Sie hätten ihre Marschflugkörper des Typs Kh- 101 aus einer Entfernung von 1000 Kilometern abgefeuert. Diese Art von Rakete könne auch mit Kernwaffen bestückt werden.

Gespräche zur Situation in Syrien beim G20- Gipfel erwartet

Die Machtdemonstration erfolgte zwei Tage vor dem G- 20- Gipfel in Hamburg, auf dem Präsident Wladimir Putin sich zum ersten Mal mit seinem US- Kollegen Donald Trump treffen soll. Dabei soll nach russischen Angaben auch ausgelotet werden, inwieweit die beiden Staaten gemeinsam in Syrien gegen den IS vorgehen können.

Foto: AP

Erst am Dienstag sind syrische Truppen mit Unterstützung der USA in die Altstadt von Rakka vorgedrungen . Dazu wurde die historische Stadtmauer in der IS- Hochburg durchbrochen. Hunderttausende Zivilisten sind bereits vor der Großoffensive gegen die Terrormiliz aus dem Gebiet geflüchtet .