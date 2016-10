Russische Botschaft ätzt über "schwules" Europa

War es eine Retourkutsche für das Anzweifeln der Schlagkraft der russischen Marine? Während der Flugzeugträger "Admiral Kusnezow" am Wochenende mit acht anderen Schiffen vor Großbritanniens Küste Richtung Syrien vorbeifuhr und in sozialen Medien als "schrottreifer Dampfer" belächelt wurde, veröffentlichte die russische Botschaft in Großbritannien auf Twitter verhöhnende Karikaturen über Europa und die USA. Während Russland als kraftstrotzender Bär abgebildet ist, werden die Europäer als "Euro- Schweine", die unter einer Regenbogenfahne leben, dargestellt.