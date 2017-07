Russische Angestellte wären plötzlich arbeitslos

Die größte Ausweisungsaktion in der Geschichte des Landes wäre laut der Moskauer Zeitung "Wedomosti" eben nur dann möglich, wenn nicht nur US- Diplomaten abgezogen, sondern auch lokale Arbeitskräfte entlassen würden. Am Freitag war in Moskau übrigens noch von 455 Mitarbeiter diplomatischer Vertretungen der USA die Rede. In einem Interview mit dem russischen Sender Rossija 24 erhöhte Kremlchef Putin diese Zahl gleich um 300 Personen.

Nach verschiedenen amerikanischen Übersichten arbeiten an der US- Botschaft in Moskau sowie an den Generalkonsulaten in St. Petersburg, Jekaterinburg und Wladiwostok zwischen 1200 und 1300 Menschen. Nur etwa ein Viertel von ihnen sind entsandte Diplomaten.

Russischer Diplomat: "USA müssen sich bei Personal ans Limit halten"

Den Amerikanern seien keine konkreten Personen genannt worden, sagte ein russischer Diplomat der Agentur Tass: "Vorgegeben ist, dass sie sich an das Limit halten. Wie sie das machen, ist ihre Sache".