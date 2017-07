Rückzug aus Fischerei- Abkommen: Der Brexit beginnt

Der britische Austrittsprozess aus der EU hat begonnen: Fünf Länder dürfen in Zukunft nicht mehr in küstennahen Gewässern Großbritanniens fischen. Die britische Regierung ziehe sich binnen zwei Jahren aus einem 1964 unterzeichneten Fischerei- Abkommen zurück, kündigte Umweltminister Michael Gove am Sonntag in London an. Die irische Regierung kritisierte die Aufkündigung des Abkommens als "unwillkommen". Brüssel gibt sich gelassen, EU- Chefverhandler Michel Barnier erklärte: "Der Rückzug ändert gar nichts."