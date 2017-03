Rotterdam: Türken sagen nun eigene Demo ab

Eine für Freitagnachmittag geplante türkische Kundgebung in der niederländischen Hafenstadt Rotterdam ist kurzfristig von den Veranstaltern selbst abgesagt worden. Rotterdams Bürgermeister Ahmed Aboutaleb hatte am Donnerstag grünes Licht für den Protest gegen das Vorgehen der niederländischen Polizei bei einer Demonstration am vergangenen Wochenende gegeben. Was die Gründe für den Rückzieher sind, ist nicht bekannt.