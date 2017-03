Rotterdam erlaubt protürkische Demonstration

"Die Demonstration wurde beantragt, um die Rechte von Türken zu verteidigen", so der Sprecher. Vor dem türkischen Generalkonsulat in Rotterdam hatten Demonstranten am Samstag gegen das Einreiseverbot für türkische Minister in den Niederlanden protestiert. Es kam zu Ausschreitungen, Demonstranten warfen Steine auf Beamte. Die Polizei trieb die Menge mit Wasserwerfern und Hunden auseinander, auch berittene Beamte waren im Einsatz.

Foto: AP

Der Einreisestopp für Politiker , die für das Verfassungsreferendum in der Türkei werben wollten, hatte zu einem schweren diplomatischen Zerwürfnis zwischen den Regierungen in Ankara und Den Haag geführt. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und andere Regierungsmitglieder zogen daraufhin Nazi- Vergleiche. Zuvor hatte Erdogan auch der deutschen Bundesregierung Nazi- Methoden vorgeworfen, weil auch in Deutschland Wahlkampfauftritte türkischer Minister abgesagt worden waren.

Wahlkampf läuft bis 16. April

Derzeit schickt Erdogan seine Minister zu Wahlkampfauftritten in EU- Staaten. Sie sollen bei dort lebenden Türken für das Verfassungsreferendum am 16. April werben, mit dem Erdogan seine Machtbefugnisse deutlich ausweiten will. Bis dahin wird wohl Europa weiter mit Auftritten türkische Politiker konfrontiert sein.