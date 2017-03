Rom: Hai am Strand angeschwemmt und verendet

Ein mehr als zweieinhalb Meter langer Hai ist von einem Schwertfisch verletzt und am Strand von Rom angeschwemmt worden. Der Blauhai sei am Donnerstag in Ostia vor den Toren der italienischen Hauptstadt noch lebend angespült worden, jedoch an Land verendet, sagte Eleonora de Sabata vom Haiforschungszentrum MedSharks am Freitag.