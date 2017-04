Rom: 1,4 Millionen Euro aus Trevi- Brunnen gefischt

Der Trevi- Brunnen in Rom bleibt ein wichtiger Touristenmagnet in der Ewigen Stadt: Im Vorjahr haben Besucher aus der ganzen Welt Münzen im Wert von 1,4 Millionen Euro in das Becken des barocken Bauwerks geworfen. Das entspricht einem Zuwachs von über 100.000 Euro gegenüber 2013, berichtete die Tageszeitung "La Repubblica" am Mittwoch. Das Geld wird einmal pro Woche vom Personal der Stadt eingesammelt und der Caritas gespendet.