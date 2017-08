Rimini: Polin (26) von vier Männern vergewaltigt

Eine 26- jährige polnische Touristin ist am Wochenende Opfer einer Gruppenvergewaltigung in der italienischen Stadt Rimini geworden. Die vier unbekannten Männer schlugen zunächst den gleichaltrigen Freund der Frau, der gemeinsam mit der Polin den letzten Urlaubsabend am Strand verbrachte, nieder und vergingen sich der Reihe nach an der Frau. Ermittler sprechen von einer "bestialischen" Tat. Die Fahndung nach den Tätern ist bisher erfolglos geblieben.