Riesenfeuerwerk in Sydney zum Jahreswechsel

Schon Stunden vor dem Jahreswechsel hatten sich Hunderttausende Menschen am Hafen versammelt. Um 21 Uhr Ortszeit gab es bereits ein erstes Feuerwerk - damit Kinder feiern konnten, ohne bis Mitternacht aufbleiben zu müssen. Zu Ehren des 2016 gestorbenen US- Popstars Prince regnete es zu den Klängen seines Songs "Purple Rain" lila Raketen.

Hier ist ein Teil der Feuerwerkskörper zu sehen, die in Sydney abgefeuert wurden. Foto: APA/AFP/SAEED KHAN

Mehr als 100.000 Raketen abgefeuert

Weltweit wurden die Feierlichkeiten in Sydney sogar von rund einer Milliarde Menschen verfolgt, da das Event erstmals live via Facebook und YouTube übertragen wurden. Die mehr als 100.000 Feuerwerkskörper, die in die Luft geschossen wurden, haben einen Wert von umgerechnet rund 4,8 Millionen Euro. Die Organisatoren hatten im Vorfeld das größte Spektakel aller Zeiten versprochen.