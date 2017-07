Reisebus nach Unfall total ausgebrannt: 18 Tote

Kurz nach 7 Uhr war der Reisebus mit einer Reisegruppe aus Sachsen an Bord nahe Münchberg im Landkreis Hof, rund 30 Kilometer von der Landesgrenze zu Thüringen entfernt, bei stauendem Verkehr auf einen Sattelzug geprallt und komplett ausgebrannt. Von dem Fahrzeug blieb nur ein verkohltes Wrack übrig.

Todesopfer zwischen 66 und 81 Jahren alt

Die zunächst vermisst gewesenen 18 Businsassen seien in dem brennenden Reisebus ums Leben gekommen, machten das Polizeipräsidium Oberfranken und die zuständige Staatsanwaltschaft bereits gegen Mittag aus einer Befürchtung traurige Gewissheit. Mitarbeiter würden die Angehörigen der Todesopfer informieren. Die Fahrgäste waren demnach zwischen 41 und 81 Jahre alt, die 18 Toten laut Polizei zwischen 66 und 81 Jahre alt.

Dobrindt: "Was für gesehen haben, ist erschreckend"

Wegen der großen Hitze bei dem Feuer befinde sich nichts Brennbares mehr in dem Buswrack. Entsprechend schwierig sei die Suche nach den sterblichen Überresten, sagte Dobrindt am Montagnachmittag an der Unglücksstelle. "Was wir gesehen haben, ist erschreckend, wie man es sich kaum vorstellen kann", sagte der Verkehrsminister. Von den 30 Verletzten befanden sich noch zwei in Lebensgefahr. Dobrindt zufolge sei noch völlig unklar, wieso der Bus so schnell völlig ausbrennen konnte.

"Der Bus stand lichterloh in Flammen"

Bereits zuvor hatte ein Feuerwehrsprecher berichtet, es sei unwahrscheinlich, dass sich noch jemand habe retten können und verletzt in der Umgebung liege. Um die Unfallstelle herum gebe es Wildschutzzäune, über die vermutlich niemand geklettert sei. "Als wir eingetroffen sind, kam niemand mehr aus dem Bus", sagte Andreas Hentschel von der Feuerwehr Münchberg. "Der Bus stand lichterloh in Flammen." Selbst die Böschung neben der Autobahn und die kleinen Bäume dort sind vom Feuer gezeichnet.

In dem aus der Oberlausnitz in Sachsen kommenden Bus hatten sich eine aus 46 Personen bestehende Reisgruppe deutscher Senioren und zwei Chauffeure befunden. Der Bus hatte in der Früh Station am Dresdner Hauptbahnhof gemacht und dort weitere Reisende aufgenommen. Der total ausgebrannte Bus ist, wie Bilder vom Unfallort zeigen, nur noch ein Gerippe.

Das Wrack des komplett ausgebrannten Busses Foto: APA/dpa/Nicolas Armer

Autobahn gesperrt - lange Staus

Rund 200 Einsatzkräfte der Rettungsdienste, Feuerwehren, des Technischen Hilfswerks und der Polizei waren vor Ort. Außerdem waren mehrere Rettungshubschrauber im Einsatz. Sie kreisten am Vormittag über der Unfallstelle zwischen den Anschlussstellen Münchberg- Süd und Gefrees. Die Polizei sperrte die A9 an der Unglücksstelle in beide Fahrtrichtungen, lange Staus waren die Folge.

Kanzlerin Merkel "bestürzt"

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigte sich bestürzt über den schweren Busunfall. Sie habe "mit großer Bestürzung" auf das Unglück reagiert, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Das Mitgefühl gelte den Opfern und ihren Angehörigen.

Auf der A9 nahe Münchberg im Landkreis Hof hatte es schon einmal ein schweres Unglück gegeben: Vor 27 Jahren kam es hier wegen dichten Nebels zu einer der schlimmsten Massenkarambolagen, die es je auf deutschen Straßen gegeben hat. Rund 100 Autos waren damals in den Unfall verwickelt, zehn Menschen starben, 122 wurden verletzt.