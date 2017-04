Reh steckt in Kochtopf fest: Von Jäger befreit

In einem alten durchgerosteten Kochtopf ist im deutschen Nordrhein- Westfalen ein Rehbock so unglücklich festgesteckt, dass ein Jäger ihn mit einer Blechschere befreien musste. Eine aufmerksame Frau hatte das Wildtier mit dem Kochtopf um den Hals in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einem Straßengraben entdeckt.