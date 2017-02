Regime in Syrien ließ 13.000 Häftlinge hinrichten

Von Gräueltaten in Syrien berichtet Amnesty International (AI). Demnach werden in dem Land Häftlinge systematisch gefoltert und getötet. Im Militärgefängnis Saydnaya bei Damaskus werden jede Woche bis zu 50 Häftlinge unter völliger Geheimhaltung erhängt, bis zu 13.000 Gefangene seien so ermordet worden, heißt es in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht der Menschenrechtsorganisation.