Regierung und FARC besiegelten neuen Friedenspakt

Nachdem der erste Friedensvertrag zwischen der kolumbianischen Regierung und der FARC- Guerilla in einem Referendum vor zwei Monaten abgelehnt worden war, haben sich die beiden Kriegsparteien nun auf einen neuen Vertragstext geeinigt. Präsident Juan Manuel Santos und FARC- Chef Rodrigo "Timochenko" Londono unterzeichneten den Pakt am Donnerstag in der Hauptstadt Bogota. Er soll kommende Woche dem Kongress zur Ratifizierung vorgelegt werden, diesmal wird das Volk nicht abstimmen dürfen. Gegner des Vertrags protestierten und fordern weitere Änderungen.