Rechten Blogger ausgeladen: Trump droht US- Uni

US- Präsident Donald Trump schwingt schon wieder die Finanzkeule: Nachdem der Auftritt eines rechten Bloggers und bekennenden Fans des Milliardärs an der Berkeley Universität in Kalifornien untersagt worden war, drohte Trump auf Twitter: "Wenn U.C. Berkeley freie Meinungsäußerung nicht erlaubt und Gewalt gegen unschuldige Menschen mit anderen Ansichten verübt - KEINE BUNDESMITTEL?"