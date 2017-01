"Real Housewives of ISIS": BBC stoppt Ausstrahlung

Mit seiner Comedy- Serie "The Real Housewives of ISIS" hat der britische Sender BBC eine Lawine der Entrüstung losgetreten. In Anlehnung an die US- amerikanischen "Desperate Housewives" werden in der Serie Frauen aus dem Westen verrissen, die via Internet Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat kennengelernt haben. Doch bis auf Weiteres wird es bei einer ausgestrahlten Folge bleiben. Es habe sich um einen "einmaligen Sketch" gehandelt, teilte der Sender am Montag mit.