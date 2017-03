Razzien nach London- Terror: Sieben Festnahmen

Die sieben Verdächtigen wurden an sechs verschiedenen Orten festgenommen, sagte der Chef der Terrorabwehr von Scotland Yard, Mark Rowley, laut dem britischen "Guardian". Mehr wollte der Ermittler nicht preisgeben.

"Der Mann aus London hat hier gelebt"

Laut der britischen Nachrichtenagentur PA hingegen wurden allein bei einer Razzia in einer Wohnung in Birmingham drei Männer festgenommen. In der Wohnung hat laut einem Zeugen der Attentäter von London gelebt, der einen Tag zuvor - am Jahrestag der Anschläge in Brüssel mit über 30 Toten - mit einem Auto und zwei langen Messern drei Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt hat, bevor er erschossen wurde.

In diesem Haus in Birmingham wurde eine Wohnung durchsucht. Foto: PA

Laut "BBC Midnight" könnte auch das bei dem Anschlag benutzte Auto, ein grauer Hyundai i40, mit dem der Attentäter in den Zaun des Parlamentsgebäudes gekracht war, in Birmingham gemietet worden sein.

Lehrerin aus Spanien unter den Todesopfern

Unter den Toten sind der Polizist Keith Palmer, ein 48- jähriger Familienvater, sowie die 43- jährige Aysha Frade. Die zweifache Mutter hatte als Lehrerin in London gearbeitet und stammt laut "Guardian" aus dem spanischen Städtchen Betanzos. Der Bürgermeister von Betanzos sagte der Zeitung: "Die Gerüchte sind leider wahr. Ich habe sie nicht gekannt, aber ihre zwei Schwestern leiten hier eine Englisch- Schule und sie hat auch weitere Verwandte in der Gegend. Es ist eine Tragödie."

London wurde erneut vom Terror getroffen. Im Bild ein Forensiker nahe des Houses of Parliaments Foto: AP

Unter den Verletzten sind vier Mitglieder einer Studentengruppe der englischen Universität von Edge Hill in Lancashire und drei französische Schulkinder. Auch fünf Touristen aus Südkorea sowie zwei Besucher aus Rumänien sind bei dem Anschlag am Mittwoch verletzt worden. Eine Frau, die bei dem Angriff von der Brücke in die Themse gefallen war, fanden Rettungskräfte stark blutend im Wasser.

Eine Frau, ein Mann und ein Polizist wurden getötet, Dutzende weitere Menschen verletzt. Foto: Press Association

Die Tat weckte böse Erinnerungen an die Lastwagen- Anschläge vom 14. Juli 2016 in Nizza mit 84 Toten und vom 19. Dezember 2016 in Berlin mit zwölf Toten. In Großbritannien gilt weiterhin die zweithöchste Terrorwarnstufe 4.