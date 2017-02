Razzien in Deutschland: Zwei Islamisten in Haft

Die deutsche Polizei hat im Zusammenhang mit einem möglicherweise konkret bevorstehenden Terroranschlag zwei islamistische Gefährder in Göttingen festgenommen. Ein Algerier (27) und ein Nigerianer (23), die seit Längerem der Szene angehörten, seien in der Nacht auf Donnerstag gefasst worden, teilte die Polizei mit. Außerdem wurden zwölf Objekte in Göttingen und Nordhessen durchsucht.