Rathaus- Praktikantin wegen Kopftuch gekündigt

Weil sie sich weigerte, ihr Kopftuch am Arbeitsplatz abzunehmen, ist eine 48- jährige Palästinenserin am ersten Tag ihres Praktikums im Rathaus der deutschen Kleinstadt Luckenwalde gekündigt worden. Die SPD- Bürgermeisterin erntet dafür nun viel Kritik, aber auch Lob von den politischen Gegnern. Sie selbst steht allerdings zum Rauswurf: "Ich hoffe, dass ich nicht von den Falschen für die Entscheidung gelobt werde, aber bei diesem sensiblen Thema will ich besonders korrekt sein."