Rare Einblicke: Das ist Nordkoreas U- Bahn- System

Es gibt nicht viele Touristen, die es nach Nordkorea verschlägt - pro Jahr sind es nur einige Tausend. Die 25- jährige Fotografin Elaine Li aus Hongkong hat eine Reise in das abgeschottete Land gewagt, das immer wieder für Schlagzeilen sorgt. Mit beeindruckenden Fotos aus der Metro in Nordkoreas Hauptstadt Pjöngjang gewährt sie Einblicke, die nur äußerst selten an die Öffentlichkeit gelangen.