Rätselhafter Tweet von Pegida- Gründer Bachmann

Daher gibt es nun Spekulationen über die Verbindungen des Rechtspopulisten zur Polizei. Der Berliner Polizeisprecher Winfrid Wenzel sagte am Donnerstag jedenfalls: "Ich kann hundertprozentig ausschließen, dass die Berliner Polizei bereits am Montagabend Hinweise auf einen tunesischen Tatverdächtigen hatte." Vielmehr bestätigte er einmal mehr die bisher veröffentlichte Version des Ablaufs : "Die Spurensicherung der Berliner Polizei hat erstmals am Dienstagnachmittag solche konkreten Hinweise im Führerhaus des Lkw gefunden."

Tweet mittlerweile selbst gelöscht

Umso mehr bleibt freilich die Frage, woher Bachmann bereits am Montag gewusst haben will, dass ein Tunesier Tatverdächtiger ist. Mittlerweile scheint ihm sein Tweet jedenfalls selbst nicht mehr so geheuer zu sein und er löschte ihn. Stattdessen gab er auf Twitter folgende kurze Erklärung ab:

Pakistaner freigelassen, Tunesier nun tatverdächtig

Nach dem blutigen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt hatte die Polizei zunächst einen Pakistaner als Tatverdächtigen festgenommen. Der Mann wurde am Dienstagabend allerdings wieder freigelassen. Am Mittwoch präsentierte die Polizei den 24 Jahre alten Tunesier Anis Amri als dringend tatverdächtig und lobte ein Kopfgeld von 100.000 Euro für Beweise aus . Nach ihm wird nun europaweit gefahndet.