Radioaktive Briefe in der Slowakei abgefangen

Unbekannte haben Briefe mit radioaktivem Inhalt an mehrere Behörden in der Slowakei gesandt. Die Sendungen seien beim Justizministerium und verschiedenen Bezirksgerichten eingegangen, sagte der Polizeipräsident Tibor Gaspar der Agentur TASR zufolge am Freitag in Bratislava. Die Briefe konnten jedoch abgefangen werden.