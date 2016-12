"Radikalisiert wird man nicht nur in Rakka"

Je mehr das "Kalifat" des IS kollabiere, desto wahrscheinlicher sei es, "dass die Terrororganisation durch Anschläge zeigen will, dass sie noch am Leben ist", so de Kerchove. "Nach unseren Erkenntnissen hat der IS auch dazu aufgerufen, nicht mehr in die Kampfgebiete zu kommen, sondern in Europa zu kämpfen."

Neben Kontrolle sei auch verstärkte Prävention wichtig: "Lehrer, Sozialarbeiter, Justizangestellte in den Gefängnissen, Eltern und Gemeinden müssen wissen, wie sie Zeichen einer Radikalisierung erkennen und damit umgehen. Und wir sollten die IS- Ideologie im Internet herausfordern und rechtzeitig Gegenbotschaften entwickeln."

IS-Kämpfer in Syrien Foto: AP

Fallen IS- Hochburgen, kehren die Kämpfer zurück

Sobald die IS- Hochburgen Mossul im Irak und Rakka in Syrien fielen, sei eine verstärkte Rückkehr von europäischen Kämpfern zu erwarten. Dschihadisten dürften versuchen, im Flüchtlingsstrom nach Europa zu kommen, sagte de Kerchove. "Wir brauchen im Umgang mit ausländischen Kämpfern, die nach Europa zurückkehren, dringend einen gesamteuropäischen Ansatz."

Nötig seien eine einheitliche Risikobewertung von Rückkehrern, schnellerer Zugang zu den Kommunikationsnetzen der Terroristen und eine bessere Beweissicherung, so der EU- Beauftragte. Die Zahl der Kämpfer aus Europa in Syrien und im Irak habe sich im Vergleich zu früheren Jahren auf etwa 2500 halbiert: "Die Zahl derjenigen Europäer, die jetzt noch in die Kampfgebiete des IS reisen, ist gering."

Gefahr durch Cyberterroristen steigt

Ein weiteres Problem sei die zunehmende Bedrohung durch Cyberterroristen, so de Kerchove: "Wenn man sieht, wie ausgebufft der IS im Umgang mit sozialen Netzwerken ist, ist damit zu rechnen, dass sie auch Leute haben, die wissen, wie man die IT- Systeme von Staudämmen oder Gasversorgern stört."