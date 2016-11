Queen Elizabeths Garde gehen die Soldaten aus

Vor allem die schottischen, die irischen und die walisischen Garden leiden an Personalmangel. Eigentlich sind 330 Mann pro Einheit vorgesehen, die Schotten zum Beispiel müssen derzeit aber mit nur 260 Soldaten auskommen. Das sind laut Verteidigungsministerium zu wenig, um ihre Aufgaben effektiv erfüllen zu können.

Dies wird kaschiert, indem gelegentlich Soldaten von einem Regiment zum anderen versetzt werden. "MailOnline" erwähnt ein Beispiel, bei dem fehlendes Personal bei der walisischen Garde durch Soldaten der schottischen Garde ersetzt wurde.

Queen Elizabeth II. Foto: AP

Sparmaßnahmen des Verteidigungsministeriums

Dem Bericht zufolge sind hauptsächlich Sparmaßnahmen des Verteidigungsministeriums schuld an den Missständen. Bereits 2011 hatte es Pläne gegeben, die sogenannten Goldstream Guards, das älteste Regiment in der britischen Armee, aufzulösen. Das konnte durch hohe Offiziere und Berater der Königin gerade noch verhindert werden. Ebenfalls eine Rolle am mangelnden Interesse der Rekruten spielt, dass heutzutage viele andere Regimente als attraktiver gelten und die jungen Männer es vorziehen, dort zu dienen.

Ein Soldat wurde bei der Zeremonie zum 90. Geburtstag der Queen ohnmächtig. Foto: AFP/OLI SCARFF

Laut dem Buckingham- Palast gibt es keine Pläne, die Garde zu restrukturieren oder gar aufzulösen. Auch ein Sprecher der Armee erklärte, dass man für genügend Personal sorgen werde, um den Pflichten effizient nachkommen zu können. Die Garde muss vor allem die königlichen Residenzen in London, das Schloss Windsor und den Holyroodhouse- Palast in Edinburgh bewachen. Weiters hat sie diverse repräsentative Aufgaben und nimmt an Paraden teil.