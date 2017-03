Python verschlingt Erntearbeiter samt Stiefel

Der Mann sei noch bekleidet gewesen, berichteten indonesische Medien am Mittwoch. Vermutet wird, dass er von hinten von der Schlange überrascht und dann gefressen wurde.

Der Arbeiter war laut der Zeitung "Kompas" auf einer Palmöl- Plantage beschäftigt. Dort sei er am Sonntag spurlos verschwunden. Bei der Suche habe man am Montag die Schlange mit sehr ungewöhnlichen Ausbuchtungen entdeckt. Der Python sei getötet und aufgeschnitten worden. In der Schlange habe man Leiche des Mannes entdeckt.

Angriff auf Menschen eher selten

Pythons töten ihre Opfer nicht mit Gift, sondern erwürgen sie. Dass sie Menschen verschlingen, ist äußerst selten. Möglich ist es nach Angaben von Experten aber dadurch, dass sie zwei flexible Unterkiefer haben, die sich aus dem Oberkiefer aushängen können. Auf diese Weise können sie auch größere Lebewesen verschlingen.

Bei der Schlange handelt es sich um eine sogenannte Netzpython (Malayopython reticulatus), die in den tropischen Gebieten Südostasiens zuhause sind und mehr als sechs Meter lang werden kann. Damit gehören Netzpythons zu den größten Schlangen der Welt. Normalerweise ernähren sie sich von Vögeln und Säugetieren wie Ratten. Sie fressen aber auch Affen und Wildschweine.