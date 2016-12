Putin: "Keiner hat mit Trump gerechnet, außer uns"

Die US- Demokraten hat Putin aufgefordert, "würdevoll" mit der Wahlniederlage umzugehen. Trump habe die Stimmung in der Bevölkerung genau erfühlt und gegen alle Erwartungen darauf seinen Wahlsieg gebaut. Mit dem künftigen Präsidenten strebe er eine "konstruktive Zusammenarbeit" an, sagte Putin.

Neues Wettrüsten mit Atomwaffen?

Putin verteidigte seine Ankündigung vom Donnerstag, das russische Atompotenzial mit neuen und stärkeren Raketen weiterzuentwickeln. Schließlich seien doch die USA 2001 aus dem Vertrag zur Beschränkung von Raketenabwehrsystemen ausgestiegen. Trump wiederum hatte nach Putins Äußerungen erklärt, die USA müssten "ihre nuklearen Fähigkeiten erheblich verstärken".

In Syrien nun für allgemeine Feuerpause

Zum Syrienkrieg sagte Putin, eine Waffenpause müsse für alle Beteiligten der nächste Schritt sein. Zuvor hatte Russlands Vizeaußenminister Gennadi Gatilow angekündigt, die geplanten Friedensgespräche mit der Türkei und dem Iran würden voraussichtlich Anfang des nächsten Jahres in Kasachstan beginnen.

