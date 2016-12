Putin fordert nun Waffenruhe für ganz Syrien

Wladimir Putin, der im Syrien- Krieg den Machthaber Bashar al- Assad tatkräftig mit Kampfjets und Bomben unterstützt, hat nach dem Fall der hart umkämpften Metropole Aleppo eine Waffenrufe für das gesamte seit Jahren vom blutigen Bürgerkrieg gebeutelte Land gefordert. Der russische Präsident sagte am Freitag am Rande eines Staatsbesuchs in Japan, nach der Rückeroberung Aleppos von den Rebellen müsse eine "vollständige Waffenruhe für ganz Syrien der nächste Schritt sein".