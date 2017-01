Protz- Orgie zu Trumps Einzug ins Weiße Haus

Die reichste US- Regierung (Gesamtvermögen 34 Milliarden Dollar) der Geschichte feiert sich kommende Woche mit dem protzigsten Fest, das die US- Bundeshauptstadt Washington je erlebt hat (Vermögen der Gäste: 9 Milliarden Dollar). Der zornige "kleine Mann auf der Straße", der Donald Trump mit seiner Stimme zur Macht verhalf, darf sich am glitzernden Glanz als Zuschauer erfreuen.