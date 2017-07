Proteste vor Präsidentenpalast in Warschau

Durch die Reform der Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) sehen die Demonstranten die Unabhängigkeit der polnischen Justiz bedroht. "Freies europäisches Polen" und "Wir wollen ein Veto", rief die Menschenmenge in Warschau.

Zehntausende Polen forderten ein Veto von Präsident Duda gegen die Justizreform. Foto: Screenshot Twitter

Wollen nicht aus der EU gedrängt werden"

Zu der Kundgebung unter dem Motto "Freie Gerichte" hatten Oppositionsparteien und Bürgerinitiativen aufgerufen. "Wir wollen nicht aus der EU gedrängt werden", riefen Oppositionsabgeordnete. Sie warnen, die PiS würde sich mit den Änderungen im Justizwesen Richter und Gerichte unterstellen. Proteste gab es auch in anderen Städten wie Krakau und Posen.

Die EU- Kommission hatte Polen am Mittwoch aufgefordert, die Gesetzesarbeiten sofort zu stoppen, und gedroht, ein Verfahren nach Artikel 7 des EU- Vertrages einzuleiten. Dieser sieht bei "schwerwiegender und anhaltender Verletzung" der im Vertrag verankerten Werte als schwerste Sanktion eine Aussetzung der Stimmrechte des Mitgliedstaates vor.

Polens Regierung wies die Kritik als "ungerechtfertigt" zurück und trieb die Reform weiter voran. Es gilt als wahrscheinlich, dass das Gesetz auch vom Senat gebilligt wird, in dem die PiS die Mehrheit hat. Anschließend muss noch Präsident Duda unterschreiben, von dem die Demonstranten ein Veto forderten.

Polens Präsident Andrzej Duda Foto: AFP

Auch USA beunruhigt

Auch die US- Regierung hat sich beunruhigt über Polens Pläne geäußert. "Es macht uns Sorgen, dass die polnische Regierung weiter eine Gesetzgebung verfolgt, die die Justiz zu begrenzen und die Rechtsstaatlichkeit in Polen zu schwächen scheint", sagte Außenministeriumssprecherin Heather Nauert am Donnerstag von Journalisten in Washington laut einer offiziellen Mitschrift. "Wir beobachten die Lager weiter sehr aufmerksam", fügte sie an. Auch würden weiter "Gespräche auf höchster Stufe" mit der polnischen Regierung geführt.