Private Bunker in Kalifornien schon ausverkauft

"Meine Kunden rufen mich normalerweise an, bevor sie vorbeischauen, und erkundigen sich nach unseren Modellen", sagt Ron Hubbard von der Firma Atlas Survival gegenüber ABC News. "Doch jetzt kommen sie gleich in unser Lager und kaufen spontan einen der Schutzräume."

Video: Tour durch eine der Schutzunterkünfte

Diese Bunker, meist verstärkte Container mit den notwendigsten Überlebensutensilien, werden entweder in der Garage verschraubt oder bis zu sieben Meter tief im Garten vergraben. Das billigste Modell beginnt bei rund 10.000 US- Dollar, je nach Ausstattung ist die preisliche Grenze nach oben offen. Wer sich akut fürchtet, hat jedoch Pech: Zumindest bei Atlas Survival gibt es frühestens in ein paar Wochen wieder Privatbunker zu kaufen, die Lager sind leergekauft.

Wer auf Nummer sicher gehen will versenkt die Schutzröhre in seinem Garten. Foto: Atlas Survival