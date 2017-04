Preise für Waffen in Syrien extrem gesunken

Wie der Waffenhändler Mahmoud Abu Mohammed am Montag in einem Gespräch mit dem iranischen Wirtschaftsblatt "Eqtsad" erklärte, sind die Waffenpreise auf deutlich weniger als die Hälfte ihres ursprünglichen Wertes gefallen.

T-72-Panzer Foto: AFP

Den Preissturz führt Mohammed auf verschiedene Faktoren zurück, der wichtigste sei aber, dass es in der Region zu keinen Kämpfen mit dem Regime mehr komme und die zahlreich vorhandenen Waffen im Norden Syriens schlicht nicht mehr gebraucht würden. Unterschiedliche Rebellengruppen bieten ihre Kriegsgerätschaften deshalb zum Verkauf an. Durch das enorme Überangebot am Schwarzmarkt sind die Preise stark gesunken.

"Eqtsad" - Preisliste für Waffen am syrischen Schwarzmarkt:

T- 72- Panzer: 328.000 Euro

Panzer: 328.000 Euro SU- 23- Fliegerabwehrkanone: 65.000 Euro

Fliegerabwehrkanone: 65.000 Euro Schweres Maschinengewehr A- 14: 61.000 Euro

14: 61.000 Euro DSchK- Maschinengewehr: 5600- 7500 Euro

Maschinengewehr: 7500 Euro Dragunow- Scharfschützengewehr: 1900 Euro

Scharfschützengewehr: 1900 Euro Russisches Gewehr: 190- 560 Euro

560 Euro Raketenwerfer: 470 Euro

Munition je nach Gewehr: 11- 56 Cent

56 Cent Munition für Granatwerfer: maximal 112 Euro

"Früher hat eine russische Patrone einen Dollar gekostet, heute nur noch knapp über zehn Cent. Ein schweres russisches Maschinengewehr kam auf 22.500 Euro, kostet inzwischen aber nur noch höchstens 7500 Euro", so Mahmoud Abu Mohammed weiter.

Ein DSchK-Maschinengewehr Foto: wikipedia.com

IS- Schergen profitieren am meisten

Am meisten profitieren dürfte von diesem rasanten Preisverfall dem Waffenhändler zufolge die IS- Terrormiliz, die sich nun mit günstigen Waffen eindecken kann. Auch kurdische Kämpfer, die im Waffenschmuggel tätig sind, zählen zu den Profiteuren.

Scharfschütze mit Dragunow-Gewehr Foto: AFP

Der Waffenhandel in Syrien ist im Laufe des seit 2011 tobenden Bürgerkriegs zunehmend gewachsen. Bis dato gelangten vor allem Waffen aus den von Rebellen geplünderten Lagern der Regierungstruppen auf den Markt.

