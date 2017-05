Präsident Maduro hebt Mindestlohn um 60 Prozent an

Rund vier Wochen nach Beginn der blutigen Proteste in Venezuela hat Präsident Nicolas Maduro eine Anhebung des Mindestlohns um 60 Prozent angekündigt. "Ich muss dafür sorgen, dass das Volk Arbeit, Bildung, Gesundheit und Obdach hat", sagte der sozialistische Staatschef am Sonntag in Caracas. Zugleich blieb Maduro unversöhnlich gegenüber der Opposition, der er der Anstachelung zur Gewalt bezichtigt.