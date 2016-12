Polizist gesteht Mord an Botschafter in Brasilien

Außer den beiden sei der 24 Jahre alte Cousin des Polizisten festgenommen worden, der mutmaßlich an der Planung der Tat beteiligt gewesen sei. Die Ehefrau habe ihm offenbar 80.000 Reales (rund 23.000 Euro) für seine Mithilfe versprochen. Nach Angaben der Mordkommission sagte die Ehefrau aus, von dem Verbrechen gewusst zu haben, jedoch nicht selbst daran beteiligt gewesen zu sein.

Der Botschaft zufolge hatte Amiridis gemeinsam mit seiner Familie in Nova Iguacu Urlaub gemacht und wollte Anfang Jänner in die Hauptstadt Brasilia zurückfliegen. Seine Frau Francoise meldete ihn am Mittwoch als vermisst, nachdem ihr Mann zuletzt am 26. Dezember öffentlich gesehen wurde.

Kyriakos Amiridis (Mitte) bei einem offiziellen Besuch in der brasilianischen Hauptstadt Barsilia Foto: AFP

Schwierige Identifizierung

Am Freitag wurde ein völlig ausgebranntes Auto unter einer Autobahnbrücke gefunden, bald gingen die Ermittler davon aus, dass es sich bei der Leiche im Wagen um den Botschafter handeln könnte. Allerdings erwies sich die Identifizierung als schwierig, da der leblose Körper "vollkommen verkohlt" gewesen sei. Nach der Einvernahme eines Polizisten und der Witwe des Diplomaten wurde gegen beide ein Haftbefehl erlassen. Der Polizist hat mittlerweile bereits ein Geständnis abgelegt.

Amiridis war erst seit diesem Jahr griechischer Botschafter in Brasilien. Zuvor arbeitete er von 2012 bis 2016 als Diplomat in Libyen. Von 2001 bis 2004 war er Generalkonsul in Rio de Janeiro. Nach Auskunft der Botschaft in Brasilia hatte er mit seiner Frau eine zehnjährige Tochter.

