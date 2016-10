Polizei nimmt Terrorverdächtigen von Chemnitz fest

Wie "Spiegel Online" berichtete, ist der Gesuchte im Leipziger Stadtteil Paunsdorf festgenommen worden. Demnach habe al- Bakr nach Mitternacht zwei andere Syrer angesprochen, weil er bei ihnen wohnen wollte. Das habe die Polizei erfahren, die ihn dann in der Wohnung der beiden festnahm.

"Wir sind geschafft, aber überglücklich: der Terrorverdächtige al- Bakr wurde in der Nacht in Leipzig festgenommen", teilte die sächsische Polizei Montagfrüh via Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Laut "Spiegel Online" war der Verdächtige von Chemnitz am Samstag nur knapp vor dem Zugriff durch die Polizei entkommen. Auch ein Warnschuss sei abgegeben worden. Ob der Mann die bevorstehende Razzia rechtzeitig bemerkt hatte, ist unklar.

Am Sonntag war in Chemnitz erneut eine Wohnung von Spezialkräften der Polizei gestürmt worden. Laut Landeskriminalamt wurde die Wohnung untersucht, weil es Hinweise auf Kontakte des Mieters zu dem flüchtigen Syrer gegeben hatte.

Wurde flüchtiger Syrer vom IS ausgebildet?

bild.de berichtete am Sonntag unter Verweis auf Ermittler, es gebe Hinweise auf eine "Ausbildung" Bakrs durch den IS. Darauf weise nicht zuletzt auch die Art des gefundenen Sprengstoffs hin, bei dem es sich um TATP (Azetonperoxid) handle. Laut dem Nachrichtenportal habe sich ein Kilogramm Sprengstoff in der Wohnung befunden, das LKA spricht offiziell von mehreren Hundert Gramm.